Milyonların gözü, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinin yer alacağı bu hafta yapılacak 4. ve son asgari ücret toplantısına çevrildi. Toplantı kararları açıklandı mı merak ediliyor. Toplantı sonrasında 2022 yılı için asgari ücret ve AGİ belli olacak. Peki, Asgari ücret kaç TL oldu 2022? Asgari ücret kaç lira olacak? Asgari ücret ne kadar 2022? Asgari ücret kaç lira olacak, kaç dolara eşit olacak? 2022 Asgari ücret net ve brüt değeri kaç olacak? Asgari ücret rakam açıklandı mı? Asgari ücret kaç lira olur? Asgari ücret 4 bin TL olur mu? Asgari ücret 3500 TL'yi geçer mi? Asgari ücret 3500 TL'den az mı olacak? Asgari ücret 3500 TL'den fazla mı olacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2022?

Asgari ücret henüz açıklanmadı.

Asgari ücret zammının belirleneceği dördüncü toplantıya ilişkin belirsizlik sürüyor. Milyonlar toplantının yapılacağı tarihi merakla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder konuya dair bir açıklama yaptı. Çalışmaların hala devam ettiğini belirten Önder, toplantının tarihinin bakanlık basın müşavirliğinin duyuracağını söyledi.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK 2022?

Asgari ücret kaç TL olacak henüz belli olmadı. Toplantının bu hafta içerisinde yapılacağı düşünülüyor. Toplantı sonrasında 2022 asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

TARAFLARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Ankara'da yeni haftanın gündemi Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaisi olacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, masaya işçinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak kalori hesabı geldi. O beslenme kalıbı içerisinde yer alan ürünlerin fiyat değişimleri mercek altına alındı. Gelecek hafta tarafların bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bir diğer beklenti de tarafların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi.

İŞÇİ KAYNAKLARI 4 BİN LİRANIN ALTINA İMZA ATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Zam pazarlığı yapan işçi ve işveren kesimi şimdiye kadar masada bir rakam telaffuz etmedi. Ancak hem işçi hem de işveren kaynaklarının dikkat çektiği bazı meblağlar var. İşçi kaynakları, 4 bin liranın altına imza atmayı düşünmediklerini dile getiriyor.

HÜKÜMETİN "İŞÇİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" KARARLIĞI SÜRÜYOR

İşveren kesiminde ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının altı çiziliyor. İşverenler henüz son sözü söylemeseler de masanın o tarafından 3 bin 500 rakamı işaret ediliyor. Öte yandan hükümetten de "İşçiyi enflasyona karşı ezdirmeme" açıklamaları geliyor.

GÖZLER BUGÜNKÜ SON TOPLANTIDA

2022 yılındaki asgari ücreti belirleyecek pazarlıkta artık gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Toplantı bugün yapılacak.

BAKAN BİLGİN '' PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ'' DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı konuşmada, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin sorulara yanıt olarak pazartesi gününü işaret etmişti. Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." demişti. Öte yandan Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını vermişti.

GÜNCELLEME (14 ARALIK SALI 2021)

Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Komisyon bugüne kadar üç kez toplandı. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, geçtiğimiz yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağını belirterek, en son 14 Aralık 2021 tarihinde görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı. Komisyon, dördüncü toplantısını dün yapmadı. İşveren tarafı TİSK ve işçi tarafı Türk-İş'e toplantıya dair herhangi bir bildirim gitmedi. Toplantının bugün de yapılması beklenmiyor.

TİSK VE TÜRK-İŞ UZLAŞTI

TİSK ve Türk-İş'in, yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi. TİSK ile Türk-İş arasında, birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması; toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandığı ve bunun üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.

TOPLANTIYLA İLGİLİ NET BİR TARİH YOK

Anka Haber Ajansı'na konuşan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan henüz kendilerine toplantıyla ilgili bir çağrı gelmediğini ve net bir tarih olmadığını açıkladı. Koç, talepleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor" dedi.

"ERTELEMENİN DOLARLA BİR ALAKASI YOK"

Koç, "Toplantının yapılamamasında Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybıyla ilgisi var mı?" sorusuna "Yani yok. Onlara hiç girmiyoruz. Dövizle ilgili bir şey olduğunu tahmin etmiyorum" karşılığını verdi.

"3 BİN 500 LİRANIN ALTI OLMAYACAK"

Koç, işçiyi, TÜİK'in açıkladığı enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, "Enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapabiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi. Enflasyona karşı koruyacağız demek zaten 3 bin 500 liranın altı olmayacak demek" diye konuştu. Koç, "Ülke bizim ülkemiz. İşçi, işveren, hükümet hep birlikte ne yapabilirsek onun çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

"BASIN MÜŞAVİRLİĞİ TARİHİ AÇIKLAYACAK"

Bakanlık Çalışma Genel Müdürü Önder ise yaptığı değerlendirmede, toplantının tarihine ilişkin, "Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor" dedi.

İşçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5'lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de, "O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz" dedi.

#MerkezBankası 'nın dolara yaptığı müdahaleleri doğru buluyor musunuz? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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