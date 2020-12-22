Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret nasıl belirlenir?

Yıl sonunda gerçekleşecek asgari ücret zammı için toplantılar yapılmaya başlandı. Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret nasıl belirlenir?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleşecek asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret nasıl belirlenir?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

TÜİK, yeni asgari ücret önerisini ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyona sundu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.