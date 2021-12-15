Asgari ücret komisyonu 4 toplantı ne zaman? SGK primi düşebilir! Asgari ücret son toplantı ne zaman? İşte, asgari ücretle ilgili ihtimaller

Asgari ücret komisyonu 4 toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı ne zaman? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Günlerdir süren görüşmeler sonunda milyonların merak ettiği soru yanıt buluyor. Asgari ücret zammı henüz belli olmasa da 4. toplantının zamanına dair bilgiler araştırılıyor. Milyonların gözü bugün açıklanması beklenen Asgari Ücret zam oranında...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir kez daha bir araya geleceği 4. toplantı bugün yapılacak, görüşmelerin saat kaçta yapılacağı henüz netleşmedi. Ancak asgari ücretin ne zaman açıklanacağına dair net detaylar yok. Son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı. Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken, istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak.

TEKLİF UYGUN GÖRÜLÜRSE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek. Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.

İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, İşsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

NET ÜCRET ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor. İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor.

Beş puanlık indirimle asgari ücrete yüzde 35-40 artış varsayımı ile işçinin cebine giren aylık net ücret 250 lira artacak. İşçinin eline geçen net ücret artarken, işletmelerin maliyet artışının makul seviyede tutulması sağlanacak. İşçi, işveren tarafındaki mutabakatı destekleyecek olan vergi diliminde düzenleme yapılmasıyla asgari ücretlinin eline daha fazla para geçecek.

TOPLU SÖZLEŞMELİ YERLERDE 300 LİRA

TİSK ile Türk-İş arasında birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandı. Bu konuda da çalışma yapılıyor. Bu düzenleme ile toplu sözleşme uygulanan yerlerde 300 lira, diğer işyerlerinde 150 lira destek sağlanacak.

TİSK: HAZİNE HESAP YAPIYOR

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, mutabakata varılan öneriler konusunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Hazine tarafında hesap yapıyorlar. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor. Çalışanları enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapılabileceği konusunda çalışıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi" değerlendirmesini yaptı.

KOMİSYON 4. VE SON TOPLANTIYI GERÇEKLEŞTİRECEK

Sabah'ın haberine göre 2022 yılı asgari ücretinin belirleneceği resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında kural gereği 4 kez toplanıyor. Geçmiş yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağı vurgulanırken, görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Yapılan üç toplantıda mutabakata varılmadı. Üçüncü toplantı da enflasyon rakamları nedeniyle kilitlendi. TİSK; enflasyon rakamlarının baz alınmasını istedi, Türk-İş ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti. Ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Meclis Genel Kurulu'ndan "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağı açıklamasını yaptı.

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