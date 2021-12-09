Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı (2)

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ: İKİ TARAFIN FARKLI GÖRÜŞLERİ OLDU

TİSK ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptıklarını belirtip, eski formüle göre rakamın 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değiştiğini söyledi. Önder, "TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş bu rakamın 3 bin 900'ün altına düşmeyeceğini söylüyor. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK dedi ki 'Biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım'. Türk-İş de 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim' dedi. Bu konuda her iki tarafın da farklı görüşleri oldu; bazı konularda ortak görüşleri olduğu gibi" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TÜİK'ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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