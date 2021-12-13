Milyonların gözü, işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinin yer alacağı bugün yapılacak 4. ve son asgari ücret toplantısına çevrildi. Toplantı kararları açıklandı mı merak ediliyor. Toplantı sonrasında 2022 yılı için asgari ücret ve AGİ belli olacak. Peki, Asgari ücret kaç TL oldu 2022? Asgari ücret kaç lira olacak? Asgari ücret rakam açıklandı mı? Asgari ücret kaç lira olur? Asgari ücret 4 bin TL olur mu? Asgari ücret 3500 TL'yi geçer mi? Asgari ücret 3500 TL'den az mı olacak?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2022?

Asgari ücret henüz açıklanmadı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bir kez daha bir araya geleceği 4. toplantı bugün yapılacak, görüşmelerin saat kaçta yapılacağı henüz netleşmedi. Ancak asgari ücretin bugün açıklanacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK 2022?

Asgari ücret kaç TL olacak henüz belli olmadı. Toplantı bugün yapılacak. Toplantı sonrasında 2022 asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

TARAFLARIN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Ankara'da yeni haftanın gündemi Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaisi olacak. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, masaya işçinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak kalori hesabı geldi. O beslenme kalıbı içerisinde yer alan ürünlerin fiyat değişimleri mercek altına alındı. Gelecek hafta tarafların bir görüşme daha yapması bekleniyor. Bir diğer beklenti de tarafların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi.

İŞÇİ KAYNAKLARI 4 BİN LİRANIN ALTINA İMZA ATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Zam pazarlığı yapan işçi ve işveren kesimi şimdiye kadar masada bir rakam telaffuz etmedi. Ancak hem işçi hem de işveren kaynaklarının dikkat çektiği bazı meblağlar var. İşçi kaynakları, 4 bin liranın altına imza atmayı düşünmediklerini dile getiriyor.

HÜKÜMETİN "İŞÇİYİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" KARARLIĞI SÜRÜYOR

İşveren kesiminde ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının altı çiziliyor. İşverenler henüz son sözü söylemeseler de masanın o tarafından 3 bin 500 rakamı işaret ediliyor. Öte yandan hükümetten de "İşçiyi enflasyona karşı ezdirmeme" açıklamaları geliyor.

GÖZLER BUGÜNKÜ SON TOPLANTIDA

2022 yılındaki asgari ücreti belirleyecek pazarlıkta artık gözler 4. ve son toplantıya çevrildi. Toplantı bugün yapılacak.

BAKAN BİLGİN '' PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ'' DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dün yaptığı konuşmada, asgari ücretin ne zaman açıklanacağına ilişkin sorulara yanıt olarak pazartesi gününü işaret etmişti. Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." demişti. Öte yandan Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını vermişti.

??Asgari ücret zam kararının bugün açıklanması bekleniyor!



Sizce, net #asgariücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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