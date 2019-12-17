Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

17.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:55

Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler sürüyor. Milyonlarca işçinin gözü asgari ücrete gelecek zamda. Peki, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye'deki asgari ücret Avrupa sıralamasında kaçıncı sırada?



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2019 yılı ikinci yarısına ait verilerine göre Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 71 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), Belçika (1594), Almanya (1557), İngiltere (1525) ve Fransa (1521) takip ediyor. Euronews.com'da Görüntüle