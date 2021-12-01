Asgari ücret görüşmeleri başladı (2)

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRETLİ SAYISINI AZALTMALIYIZ

Türk-iş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, artan enflasyonla beraber döviz kurunun yükselmesi ile alım gücünün düştüğünü söyledi. Irgat, "Son 2 ayda hayat şartlarının olabildiğince zorlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Bu şartlar ister istemez asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Bir yanlış algı içerisindeyiz. Aslında bizim en az ücret olarak belirleyeceğimiz ya da kabul edilen asgari ücret maalesef toplumda çalışanlar içinde genel bir yaşam ücreti olarak algılandı. Aslında bizim yapmamız gereken, hükumetlerimizin yapması gereken bu yanlışlığı düzeltmek. Yani asgari ücretli çalışan sayısını azaltmak. Bunu yapmak için de demokratik bir ülkede yaşadığımıza göre insanların anayasal hakkı olan örgütlenme hakkını yani sendikalı olma hakkını kullanabilecekleri yapıyı ortaya koymak gerekiyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2'nci toplantının 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te Türk-İş'te, 3'üncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılacağı belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri

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