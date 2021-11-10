Asgari ücret gelir vergisi ne kadar? Asgari ücrette hangi vergiler var?

Asgari ücret ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. Gelişme sonrası asgari ücret gelir vergisi ne kadar merak edildi.

ASGARİ ÜCRET GELİR VERGİSİ NE KADAR?

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.

GELİR VERGİSİ ORANI %15

Asgari ücret : 3.577,50

SGK primi (%14): 500, 85

İşsizlik sigortası primi (%1) : 35,78

Gelir vergisi matrahı: 3.040,87

Gelir vergisi (%15) : 456, 13

Damga vergisi (0.759 ): 27,15

AGİ : 268,31

Net asgari ücret: 2.825,90

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