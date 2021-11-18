Milyonlarca çalışanı ilgilendire asgari ücret hakkında detaylar merak ediliyor. 2022'de kaç TL olacağı merak edilen asgari ücret hakkında asgari ücret en geç ne zaman belirlenir merak edildi. Peki, asgari ücret en geç ne zaman belirlenir?

ASGARİ ÜCRET EN GEÇ NE ZAMAN BELİRLENİR?

Asgari ücret en geç 2 yılda bir belirlenmesi zorunludur. Asgari ücret genel olarak her yılsonu güncellenir. Geçtiğimiz yıl (2021):

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti. Son toplantı ise 28 Aralık günü yapılmıştı.

Bu yıl da benze şekilde sürecin yaşanması bekleniyor.

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