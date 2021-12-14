Asgari ücret dördüncü toplantı ne zaman? Asgari ücret toplantısı yapılmadı mı, belli oldu mu?

Asgari ücret dördüncü toplantı ne zaman? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonu 4. Son toplantısı için nefesler tutuldu. İlk toplantı Aralık ayının ilk günü düzenlenirken komisyon son olarak TİSK'in ev sahipliğinde geçtiğimiz hafta Perşembe günü bir araya gelmişti.

ASGARİ ÜCRET DÖRDÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te gerçekleştirildi. Şimdi gözler 4. toplantıda. 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık günleri arasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni zam oranı için gözler dördüncü ve son toplantı tarihine çevrildi. Bu yıl da zam oranının 4. komisyon toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Toplantı tarihi henüz belli değil.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESABINDA VERGİ DETAYI

Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret çok önemli. Bunla ilgili pek çok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Siyasette bunların tartışılması önemli. Asgari ücretli çalışan bazen 15 bazen 20 milyon diye rakamlar dolaşıyor ortalıkta.

Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. Bunların aileleri ile oluşturduğu bütünlüğü dikkate almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde çalışanların emekçilerin aldığı asgari ücrettir. Dolayısıyla bu diğer ücretleri de farklılaşmış düzeyde belirleyecek yetkiye sahip.

Bu nedenle biz Bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.'

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