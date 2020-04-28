Asgari ücret desteğinin devam etmesi de doping etkisi yarattı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlığında Türkiye'de ki 365 oda ve borsa tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin ekonomiyi rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başkanlığında Türkiye'de ki 365 oda ve borsa tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin ekonomiyi rahatlatma adına önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kaynak: Dunya.com