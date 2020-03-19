Asgari ücret desteği nedir? Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? Koronavirüs nedeniyle bir dizi ekonomik önlemler alındı ve bunlardan biri de işverenlere uygulanan asgari ücret desteğinin devam edeceği maddesiydi. İlk olarak 2016 yılında kanunda yapılan değişiklikle uygulanmaya başlandı. Peki, asgari ücret desteği nedir? Asgari ücret desteği 2020 ne kadar oldu? İşte detaylar...

Asgari ücret desteği 2020 yılında da devam ediyor. 2016 yılından bu yana aralıksız olarak devam eden asgari ücret desteğini, işveren üzerindeki yükü aza indirmek için Devlet tarafından uygulanan bir sistemdir. Ancak asgari ücret desteğini alabilmek için bir dizi koşullar bulunuyor. Asgari ücret desteği 2020 hakkında tüm ayrıntılar haberimizde.

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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği; işverenler üzerindeki yükü en aza indirmak amacıyla kanun koyucu tarafından, sigorta primlerinin ödenmesi kapsamında işverenlere sağlanan kanuni desteğe denir. Söz konusu destek ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı kanuna eklenerek geçici madde ile yürürlüğe girdi ve ardından 2017-18-19 ve 2020 yıllarında da çıkarılan maddelerle uygulanmaya devam etti.

2020 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte 2020 yılında asgari ücret desteği; 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olurken, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 liradan uygulanıyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan kararlar arasında asgari ücret desteğinin devam edeceği yer aldı. Ancak asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. İşverenlerin yerine getirmesi gereken şartlar, işyerinin 01.01.2019 tarihinden önce tescil edilip edilmediğine göre değişiyor. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti.