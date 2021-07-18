ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK
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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, işverene 75 liralık asgari ücret desteği 2021 yılı boyunca devam edecek. Güvenlik korucularının maaşları asgari ücretin altında olmayacak.

Gümrük personeli için Emniyet ve Jandarma'daki ödül sistemine benzer uygulama getirilecek.

Salgın nedeniyle ertelenen kooperatif genel kurullarının ekim ayı sonuna kadar yapılabilmesi sağlanacak.

Yine düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında ek gözaltı ve kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı gibi uygulamaların süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl daha uzatıldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyum atama yetkisi de 3 yıl daha devam edecek. Yasayla çek cezaları 30 Haziran 2022'ye kadar ertelendi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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