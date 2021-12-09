Asgari ücret bugün belli olacak mı? Asgari ücret ne zaman belli olacak? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET BUGÜN BELLİ OLACAK MI?

Asgari ücret zammı için ilk toplantıda 3500-4000 TL arasında rakamlar konuşulmuştu.9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da başlaması beklenen asgari ücreti belirleme toplantısında, tarafların anlaşması durumunda 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin tutarı resmen açıklanmış olacak. Asgari ücrette üçüncü toplantının 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.

BEKLENEN AÇIKLAMA BAKAN BİLGİN'DEN GELDİ

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta yapılan ilk toplantıda çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı.

İLK TOPLANTIDA 3500-4000 TL ARASINDA RAKAMLAR KONUŞULMUŞTU

Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü (bugün) yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK ASGARİ ÜCRET SÖZLERİ

Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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