Asgari ücret belli oldu mu? 2021 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaç tl olacak? Zam oranı açıklandı mı?

2021 yılına girerken merakla beklenen başlıklardan biri asgari ücret zammı belli oldu mu? oluyor. Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı ne zaman? Asgari ücret kaç tl olacak? 2021 Asgari ücret zammı açıklandı mı?

Yeni yıl asgari ücreti gündemin en merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkmakta. 7 milyon kişiye doğrudan, diğer tüm çalışanlara ise dolaylı olarak etki eden 2021 asgari ücret zammı görüşmelerinin ilki gerçekleşecek. 2021 asgari ücret belli odu mu? Partilerin 2021 asgari ücret teklifleri ne kadar? Asgari ücret zammı kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA KAÇ TL?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA NE KADAR OLACAK? ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı aralık ayında yapılacak olan toplantıda netleşecektir.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TABLOSU (TL)

2003 - 225

2004 -318

2005 - 350

2006 - 380

2007 - 419

2008 - 503

2009 - 546

2010 - 599

2011 - 658

2012 - 739

2013 - 803

2014 - 891

2015 - 1.000

2016 - 1.300

2017 - 1.404

2018 - 1.603

2019 - 2.020

2020 - 2.324

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI AÇIKLANDI MI?

2021 yılı için Asgari ücret ve zam oranı henüz açıklanmadı. Yakın bir zamanda Asgari ücretinin kaç tl olacağı açıklanması bekleniyor.

PARTİLERİN 2021 ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ

CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret teklifi: En az 3 bin 100 lira olmalı diyerek açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Asgari ücreti 3 bin liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim. Yani işverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın gelir vergisini ve SGK primini devlete değil, çalışanına versin. Devletimiz de çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de yoksulluk sınırının 8 bin 85 lira olduğunu belirterek, asgari ücrette hedefin yoksulluk sınırı olması gerektiğini söyledi.