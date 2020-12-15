Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? Yıllara göre asgari ücret oranları
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Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? Yıllara göre asgari ücret oranları

15.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:00
Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? Yıllara göre asgari ücret oranları

Son günlerde herkesin aklında tek bir soru var! Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret zammının ve AGİ'nin ne kadar olacağını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Komisyondan çıkacak kararı milyonlarca çalışan heyecanla bekliyor. Peki Asgari ücret Belli oldu mu? İşte cevabı...

2021 Asgari ücret zammının ne kadar olacağı son günlerce en merak edilen konu. Her yılın sonunda olduğu gibi asgari ücretle çalışanlar 2021 ile birlikte alacakları asgari ücreti de merak ediyorlar. Bugünlerde 2021 AGİ ne kadar olacak sorusu milyonlarca kişinin araştırdığı tek konu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önderliğinde yapılan ilk Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrasında 2021 AGİ miktarı açıklanıyor.

Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? Yıllara göre asgari ücret oranları

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2021 asgari ücret zammının belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçi, işveren ve hükümet temsilcileri gibi kişilerden oluşuyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılan toplantı sona erdi. 2021 Asgari Ücret'in ne kadar olacağı 1. toplantıda belirlenemedi. Bunun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplanıyor. Burada verilen karar sonrasında 2021'da alınacak asgari ücret miktarına karar verilecek. Toplantıda Covid-19 salgını yüzünden çekilen ekonomik sıkıntıların göz önüne alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ORANLARI

2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak sorusunun cevabı beklenirken vatandaş geçen yıllarda yıllara göre asgari ücret oranlarını araştırmaya başladı. Aile, Çalış ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sitesinden yıllar itibariyle günlük ve aylık asgari ücret oranlarını ve yıllar itibariyle net ve brüt asgari ücret oranlarını yayınladı. Buna göre son 10 yıl için bakacak olursak:

Son 10 Yılda Yıllar İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücret:

Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? Yıllara göre asgari ücret oranları

Tüm Yıllar İtibarıyla Günlük ve Aylık Asgari Ücret Oranları İçin Tıklayın!

Son 10 Yılda Yıllar İtibarıyla Net ve Brüt Asgari Ücret:

Asgari ücret Belli oldu mu? 2021 Asgari ücret AGİ ne kadar olacak? Yıllara göre asgari ücret oranları

Tüm Yıllar İtibarıyla Net ve Brüt Asgari Ücret Oranları İçin Tıklayın!

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