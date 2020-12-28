Asgari ücret belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret!
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Asgari ücret belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret!

28.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:08
Asgari ücret belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret!

Bugün yapılan açıklamada Asgari ücret belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret! Detaylar haberimizde.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, belirlenen asgari ücreti dile getirdi. Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 asgari ücret!

2021 ASGARİ ÜCRET

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışma hayatındaki bir seviye belirlenmiş olmuyor. Sosyal yardımlardan, asgari geçim indirimine kadar pek çok değişken asgari ücrete dayanmaktadır. 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3.570,50 TL, net 2 bin 825,90 kuruş olarak belirlendi. Bekar ve çocuksuz bir işçi için geçerli olan rakam bu. 3.313,72 kuruş evli ve çocuklu bir çalışan için belirlenen rakam. Asgari ücret desteğini 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da ilave destek olarak ifade edilmektedir. Tüm kamu temsilcilerimize bir kez daha teşekkür ederim. Müzakere süreci ve uzlaşıya dayanmakta. Bir tarafta hükümet oy çokluğu ile imzalamak durumunda" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücrete yönelik temel esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar

Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Asgari ücret, ilgili yönetmelikte de belirtildiği gibi sadece 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan iş kollarını ya da çalışanları değil, her türlü işçinin çalıştığı, tüm iş kollarını kapsamaktadır.

Asgari ücret günlük bazda belirlenir. Belirlenen günlük tutar üzerinden saat başına, parça başına, haftalık, aylık ya da işin miktarına göre yapılan ücret ödemeleri ayarlanır.

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