"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" - Haberler
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"Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir."

(İHA)

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni asgari ücret) Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza...

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.'

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni asgari ücret) Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir."

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