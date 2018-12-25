Asgari ücret artışı enflasyonu 2 puan etkileyebilir

Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.

Asgari ücret artışı enflasyonu 2 puan etkileyebilir

Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.

Kaynak: Dunya.com

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