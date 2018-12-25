Asgari ücret artışı enflasyonu 2 puan etkileyebilir
Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.
Asgari ücretteki artışın gelecek yıl enflasyonu 1.5-2 puan aralığında yukarı yönlü etkilemesi beklenirken, kaynaklara göre istihdam piyasasının canlanmasına yönelik destekler için İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanılarak bütçeye etki azaltılacak.
Kaynak: Dunya.com