Asgari ücret anket sonuçları açıklandı! Asgari ücret 2022 beklentisi ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri öncesi yapılan anketi komisyonda paylaştı. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sorulan bakanlığın anketinde yüzde 34'lük kısım "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi.

ASGARİ ÜCRET ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Basın açıklamalarıyla başlayan komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşmeler öncesi yaptığı anket çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. "Asgari ücret ne kadar olmalı?" başlığıyla yapılan araştırmada, işveren ve işçilerin beklentileri irdelendi.

BÜYÜK KISIM "3.501 TL-3.750 TL OLMALI" DEDİ

2021'in kasım ayında 26 şehirde gerçekleştirilen çalışmada, 620'den fazla işverenle görüşüldü. İşverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Yüzde 33,9, "3.501 TL-3.750 TL olmalı" diye yanıt verdi. Yüzde 19,3 ise "3.251 TL ile 3.500 TL olmalı" dedi. "3.750 TL ile 4.000 TL arasında olmalı" diyenlerin oranı ise yüzde 13,7 oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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