Asgari Ücret açıklandı! Yeni Asgari ücret kaç Dolar ve Euro olacak? Asgari ücret TL cinsinden değerleri!

Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira, net 2825 lira oldu. Asgari ücret komisyonu toplantısında alınan karara göre 2021 yılı için Asgari ücret brüt 3.577 lira net 2.825 lira oldu. Peki AGİ ne kadar olacak?

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret brüt : 3.577 lira

Asgari ücret net : 2.825 lira

ASGARİ ÜCRET KAÇ DOLAR?

Asgari ücret 2021 yılı için şu anki piyasaya göre 376,95 ABD Doları olacaktır.

ASGARİ ÜCRET KAÇ EURO?

Asgari ücret 2021 yılı için şu anki piyasaya göre 308,09 Euro olacaktır.

AGİ NEDİR?

Alışverişlerde toplanan fiş ve faturaların yer aldığı vergi iade zarfları, 2007 yılından sonra yerini AGİ'ye bıraktı. Buna göre, Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.

Asgari Ücret açıklandı: Brüt 3577 lira, Net 2825 lira! AGİ ne kadar? AGİ kaç tl olacak?

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammı için öneri ve talepleri dinlemişti. TÜİK asgari ücret önerisi 2 bin 792 liraydı. Asgari ücret ne kadar olacak toplantıdan sonra açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ VE TAHMİNLERİ

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

Sendikalar

Asgari ücrete dair olasılıklar: 'Artış oranının yüzde 12 ile 29 arasında olabileceğini varsayarak hesapladık'

Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekar bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.

Enflasyon belirleyici

Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin senaryolara göre, Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 enflasyon tahminine göre artışa gidilirse brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak. Asgari ücret yüzde 12 oranında artarsa net asgari ücret 2 bin 603 lira, yüzde 15 artarsa 2 bin 673 lira, yüzde 17 artarsa 2 bin 720 lira, yüzde 20 artarsa 2 bin 790 lira olacak.

Asgari Ücret açıklandı: Brüt 3577 lira, Net 2825 lira! AGİ ne kadar? AGİ kaç tl olacak?

Onlarca kalemi etkiliyor

Yeni asgari ücret asgari geçim indirimi, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarlarını da değiştiriyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı, emzirme yardımı da yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar sağlayacak.

Apartman görevlilerinin farkı

Asgari ücret 2021, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.

Erdoğan'dan açıklama

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.

TÜİK'İN HESAPLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Yıllara göre asgari ücretler tablosu

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 yılı asgari ücret Net:2.020 TL

Brüt:2.558 TL

2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL

Brüt: 2.943 TL

2021 yılı asgari ücret