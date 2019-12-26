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Asgari ücret açıklandı, Türk-İŞ toplantıyı terk etti

Yaklaşık bir aylık asgari ücret maratonunda asgari ücret için en az 2 bin 578 TL'lik beklentisinin yineleyen Türk-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 324 TL'lik ücretin açıklanmasının ardından toplantıyı terk etti.

26.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:44
Asgari ücret açıklandı, Türk-İŞ toplantıyı terk etti

Yaklaşık bir aylık maratonunda asgari ücret için en az 2 bin 578 TL'lik beklentisinin yineleyen Türk-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 324 TL'lik ücretin açıklanmasının ardından toplantıyı terk etti.

Kaynak: Dunya.com

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