Asgari ücret açıklandı, Türk-İŞ toplantıyı terk etti

26.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:44

Yaklaşık bir aylık asgari ücret maratonunda asgari ücret için en az 2 bin 578 TL'lik beklentisinin yineleyen Türk-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, 2 bin 324 TL'lik ücretin açıklanmasının ardından toplantıyı terk etti.