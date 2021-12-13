Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA 2022 asgari ücret belli oldu mu?

Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret belli oldu mu? başlıkları milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda verilecek olan yeni asgari ücretin miktarı için büyük merak başladı. İlk üç toplantı ardından gözler bugün 4. asgari ücret toplantısına çevrildi. Peki asgari ücret 2022 toplantısı ne zaman, saat kaç yapılacak? Asgari ücret açıklandı mı? 2022 asgari ücret belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta son toplantısını ise 9 Aralık tarihinde yaptı. Üçüncü toplantının ardından karar açıklanmadı. Şimdi sıra son toplantıya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada asgari ücrette ciddi oranda artış olacağını duyurdu. Asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Ancak toplantı detayları henüz gelmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bakanı Bilgin açıklamasında, 'İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz.' dedi.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıkladı:

"Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz."

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş.

??Asgari ücret zam kararının bugün açıklanması bekleniyor!



Sizce, net #asgariücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 13, 2021

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