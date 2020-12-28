Asgari Ücret açıklandı: Brüt 3577 lira, Net 2825 lira! AGİ ne kadar? AGİ kaç tl olacak?

Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret brüt 3577 lira, net 2825 lira oldu. Asgari ücret komisyonu toplantısında alınan karara göre 2021 yılı için Asgari ücret brüt 3.577 lira net 2.825 lira oldu. Peki AGİ ne kadar olacak?

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı .

Asgari ücret brüt : 3.577 lira

Asgari ücret net : 2.825 lira

AGİ NEDİR?

Alışverişlerde toplanan fiş ve faturaların yer aldığı vergi iade zarfları, 2007 yılından sonra yerini AGİ'ye bıraktı. Buna göre, Asgari Geçim İndirimi yani AGİ, medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.

2021 AGİ NE KADAR?

Bekar: 268,162 TL

Evli eşi çalışmayan: 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu: 456,12 TL

Evli eşi çalışan: 268,162 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre şekillenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur. Bu oranların toplamı ise %85'i geçemez.

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammı için öneri ve talepleri dinlemişti. TÜİK asgari ücret önerisi 2 bin 792 liraydı. Asgari ücret ne kadar olacak toplantıdan sonra açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ VE TAHMİNLERİ

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

Sendikalar

Asgari ücrete dair olasılıklar: 'Artış oranının yüzde 12 ile 29 arasında olabileceğini varsayarak hesapladık'

Yirmi milyona yakın işçi, memurun asgari geçim indirimi artarken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarı da değişecek. Bu yıl bekar bir işçi için 220.73 lira olan asgari geçim indirimi yüzde 12 artış durumunda 247.21 lira, yüzde 15 artışta da 253.83 lira, yüzde 20 artarsa 264.87 lira olacak.

Enflasyon belirleyici

Asgari ücrette ne kadar artış yapılacağına ilişkin senaryolara göre, Orta Vadeli Program'daki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre artış yapılırsa asgari ücret 3 bin 178 lira, net asgari ücret 2 bin 510 lira olacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.4 enflasyon tahminine göre artışa gidilirse brüt asgari ücret 3 bin 220 lira, net asgari ücret 2 bin 542 lira olacak. Asgari ücret yüzde 12 oranında artarsa net asgari ücret 2 bin 603 lira, yüzde 15 artarsa 2 bin 673 lira, yüzde 17 artarsa 2 bin 720 lira, yüzde 20 artarsa 2 bin 790 lira olacak.

Onlarca kalemi etkiliyor

Yeni asgari ücret asgari geçim indirimi, genel sağlık sigortası primi, ihbar-kıdem tazminatı, askerlik, doğum borçlanması tutarlarını da değiştiriyor. 1 Ocak 2021 itibarıyla en düşük aylık ihbar ve kıdem tazminatı, emzirme yardımı da yükselecek. Genel Sağlık Sigortası primi, evde bakım, 65 yaş aylığında da çeşitli avantajlar sağlayacak.

Apartman görevlilerinin farkı

Asgari ücret 2021, halen bekâr bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira.

Erdoğan'dan açıklama

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a giderken basın mensuplarının sorularını cevaplandırmış ve asgari ücret 2021 görüşmelerine dair de görüşlerini aktarmıştı.

Görüşmelerinin devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu görüşmelerden sonra durum bizim önümüze gelecek ondan sonra adımları birlikte atacağız, temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz" ifadelerini kullandı.