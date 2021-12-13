Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor. Asgari ücret 4. toplantının tarihi, miktarın belirleneceği gün olması bekleniyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor. Asgari ücret ile birlikte, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve endeksli pek çok kalem de belirlenmiş olacak.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 9 Aralık'ta yaptı. Asgari ücret 4. toplantısı 13 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Asgari ücret 4. toplantısı bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın kişiyi etkileyecek olan asgari ücrette zam kararının bugün çıkması bekleniyor.

"CİDDİ BİR ASGARİ ÜCRET ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası oluşturacağını belirterek, "Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz" dedi.

2022 bütçe görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Bilgin, yeni bir Anayasa ihtiyacını dile getirerek, emeği korumak zorunda olduklarını ve üretimin devam etmesi için üretim araçlarının olmasına dikkat çekti. Bilgin, "Türkiye bugün endüstriyel ürünleri ihraç eden ülke haline gelmiştir. Ankara'dan İstanbul'a giderken fabrika sahalarından geçiyoruz. Bunlar, Türkiye'nin üretim gücünün yükseldiğini ortaya koyuyor. Emeğin özel durumu vardır. Çalışma Bakanlığının görevi de emeğin korunmasıdır. İstanbul'daki bir örnek olaydan bahsetmek isterim. İstanbul'da fabrikada örgütlendikleri için işçimiz kapının önüne koyuldu. Sonra sayıları 400'ü buldu. Oraya müdahalede bulundum. İstanbul Vali'mizi aradım, 'CEO'suyla görüş, hukukumuz olduğunu söyle, yoksa kapısına gelirim, o hukuku uygulatırım' dedim. Hangi görüşten olduğunuza bakmam, ben emeğin örgütüne bakarım, hakkını yemeye kalkan kim olursa karşısına çıkarım" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, "Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.Bakan Bilgin, 3 bin 600 ek göstergeye ilişkin ise, "Teklif çalışmayı yaptık. Önümüzdeki hafta komisyonu yollayacağız. Meclis'e göndereceğiz" dedi.

ELVAN DA ASGARİ ÜCRET MESAJI VERMİŞTİ

Perşembe günü konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Elvan, Türkiye'nin 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu. Bakan Elvan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz" demişti.

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