24.12.2019 16:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:12

Milyonlarca çalışanı ve vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. 4. ve son toplantıda karar bağlanacak olan asgari ücret son toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücret 4. toplantı ne zaman, asgari ücret son toplantı ne zaman, asgari ücret 2020 son toplantısı ne zaman?

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTISI EN ZAMAN YAPILACAK?

Aralık ayı içinde 3 defa toplantı yapılmış ve asgari ücret 2020 ücreti hakkında görüşmeler yapılmıştı. Sendika ve kamu yetkilerinin görüşmeleri ile ilerleyen süreçte sonra gelindi ve 4. toplantı yapılması bekleniyor.

Asgari ücret 4. toplantısının 25 Aralık Çarşamba yapılması bekleniyor.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, dördüncü toplantıyla ilgili bir soru üzerine tarih bilgisi vermişti. "Konuşmanızda 'Asgari ücret konusunda iyimser olamıyoruz' dediniz. Hükümetten nasıl bir teklif geldi?" sorusu üzerine Irgat, 24 ya da 25 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile toplantı yapılacağını, hükümetin görüşünün o gün belirleneceğini söyledi ancak hükümet cephesinden yeni bir açıklama yapılmadı.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARINI İLGİLENDİREN KONULAR:

TÜİK: AYLIK GIDA HARCAMASI 2 BİN 331 LİRA

İşveren temsilcisi sendika TİSK, henüz teklifini açıklamadı.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL olarak belirlendi. Bu rakam orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde ise bin 940 TL olarak hesaplandı. Ancak işçi sendikaları, bunun kabul edilmeyeceğini vurguluyor.

Türk-İş, HAK-İŞ ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı. İşçi sendikaları 2020 yılı için asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını istiyor.

TİSK: DESTEK 200 LİRAYA ÇIKSIN

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu pazarlıklar süresince herhangi bir rakam telaffuz etmedi. TİSK tarafından yapılan açıklamada, "Yeni asgari ücret işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı" denildi.

Asgari ücret desteğinin 200 lira olmasını ve tüm işverenleri kapsamasını isteyen işveren tarafının diğer talepleri şöyle: "%2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020 için alınmaması, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanması."

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in yaptığı ortak açıklamada 2 bin 578 TL'nin üzerindeki bir rakamın değerlendirmeye almayacaklarını bildirdi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçi kesimini Türk-İş'in temsil ettiğini belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın CHP heyetinin ziyareti dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında asgari ücretle ilgili açıklamalar yaptığını, 32 yıldır her ay gerçekleştirdikleri araştırmaya atıfta bulunduğunu hatırlatan Irgat, Atalay'ın "bir işçinin yaşama maliyetinin aylık 2 bin 578 lira hesaplandığını, asgari ücret teklifinin bunun altında olmayacağını" vurguladığını söyledi.

Hak-İş ve DİSK'in açıklanan bu tutarı desteklediğini ifade eden Irgat, "Biz üç işçi sendikası konfederasyonu olarak bugün ortak bir açıklamada bulunuyoruz. Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve talep ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 3 toplantı gerçekleştirildi. Maalesef gelişmeler, asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün kılamıyor." diye konuştu.

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