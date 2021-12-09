Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. son toplantısı için geri sayım başladı. 1 Aralık'ta ilk toplantısını yapan komisyon, bugün 3. toplantısını da gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücrete bugüne kadar 3 toplantı gerçekleşti. 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin belirleneceği 4. toplantı 13 - 17 Aralık haftasında gerçekleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şunları söyledi;

2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler.Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir. İşçilerimiz de asgari ücretin artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir. İşçilerin yüzde 60'ı asgari ücretin artmasının işçilerin işten çıkarılmasına neden olmayacağını söyledi.

Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye'nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye'nin büyümesi motive olacaktır

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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