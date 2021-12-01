Asgari ücret 4 bin olur mu? 2022'de asgari ücret dört bin lira olacak mı? Asgari ücret tahminleri nedir?

Asgari ücret 4 bin olur mu? 2022'de asgari ücret dört bin olacak mı? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlıyor. Asgari ücretin 4 bin olacağına dair iddialara dair gelen açıklamaları ise sizler için derledik.

2022 ASGARİ ÜCRET 4 BİN OLUR MU?

Gelir Vergisi Kanunu 103. maddeye göre; asgari ücretli bir işçinin, ücret matrahının yıllık 24 bin TL'yi aştığı ay ve takip eden diğer aylarda, ücretinin bir sonraki vergi diliminde yüzde 20 üzerinde vergilendirilmesi gerekiyor. Bu yıl için asgari ücrette işveren payı 554,51 TL, işveren işsizlik sigorta primi 71.55 TL'yi buluyor. Böylece 2021 yılı rakamlarına göre asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 203,56 TL oluyor.

Asgari ücrette yüzde 25-30 arası bir zam bekleniyor. Bu orana göre net ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak asgari ücretten vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde. Böylece daha fazla bir artışla asgari ücretin 4 bin TL civarına çekilmesi düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET DÖRT BİN OLACAK MI?

İşçi sendikalarının 2022 maaş zam oranın ilk toplantıda belirlenmesi konusundaki çağrısına bakanlık ve patronların sendikasından da yeşil ışık geldi. Asgari ücrette yüzde 25-30 arası bir zam bekleniyor. Bu orana göre net ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak asgari ücretten vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde. Böylece daha fazla bir artışla asgari ücretin 4 bin TL civarına çekilmesi düşünülüyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLUR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Yapılan açıklamalar ve sosyal medyada yapılan anketlerde yüzde 25-30 artış tahminleri ön plana çıkıyor. Yüzde 25'lik zamma göre brüt asgari ücretin 4.471 liraya net asgari ücretin de 3.532 liraya, yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 liraya, net asgari ücretin de 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Her iki oran dikkate alındığında asgari ücretin 3.500 ile 3.750 lira arasında olacağı tahmin ediliyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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