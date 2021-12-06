Asgari ücret 4 bin lira mı olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "İşçimizi zora sokamayacağız. İnşallah en uygun olanına karar vereceğiz. İşverenin de karardan memnun olması lazım." ifadelerini kullandı. Son günlerin en çok aratılan soruları Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 4 bin lira mı olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak?oldu. Asgari ücret ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız, onları memnun edeceğiz. Asgari ücrette en uygunu masaya yatırıp nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan karardan memnun olması lazım." dedi.

Erdoğan, ''Dönünce bu görüşmelerde ne yaptılar tarafların teklifleri nedir bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. İnşallah en uygununu en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatıracak nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi değil işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım.' dedi.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Komisyon tarafından yapılacak ikinci toplantı 7 Aralık'ta gerçekleşecek. Zam miktarı yeni yıl öncesinde kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin şunları söyledi;

2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir. İşçilerimiz de asgari ücretin artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir. İşçilerin yüzde 60'ı asgari ücretin artmasının işçilerin işten çıkarılmasına neden olmayacağını söyledi.

Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye'nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye'nin büyümesi motive olacaktır.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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