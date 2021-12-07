Asgari ücret 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı için milyonların beklediği an geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından bugün ikinci toplantısını işçi temsilcisi Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

"SON İKİ AYDA TEMEL GIDAYA GELEN ZAMLAR ORTADADIR"

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜİK temsilcileri enflasyon yüzde 21'dir diyor. İnsanlar geçinebilmek için büyük mücadele veriyorlar. Son iki ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortadadır. 35-40'ın üzerinde rakamlar var önümde. Gücünüzün yettiği kadar bunları değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan beyle bir daha konuştum ve öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili bir konu var biz de memurlar da enflasyon üzerinde bir zam olduğunda devlet bize veriyor. Ben bakan beye ifade ettim. Enflasyonun üzerinde kümülatif değerlendirmeyi düşünüyorlar. Ben olaya TİSK'in ve işverenlerin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret düşük bir ücrettir." dedi.

"TOPLUMUN BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Atalay, "Ortaklaşa hükümet, işçi, işveren beraber imzalayalım. Bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa buna katılmayacağını bakan beye de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettiler arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de bu işi bağlayalım. Arzu ettiğimiz rakam gelmezse hemen bağlamanın da bir anlamı yoktur. Siyasilerin açıklamalarına bakıyorum. Toplumun tüm kesimleri bu fikri beyan ediyor. Bir araştırma var, araştırma yapan tarafta biziz. Gerede'de pompacı ile konuştum ve onun bana ne dediğini biliyorum. Eryaman'da fırındaki kızla konuşuyorum. Toplumun beklentisi yüksek. İnsanların tebessüm edeceği bir rakamla buradan kalkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNDA OLUŞAN RAKAMLAR ORTADA, ALTINA ANLAŞAMAYIZ"

Atalay sözlerini, "Zorda olan iş yerleri ile ilgili katkı sağlanması gerekiyor mu gerekiyor. Vergi ile ilgili bir düzenleme yapılırsa. Ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayına geldiğimizde alamıyoruz. Bunu kamu çalışanı da asgari ücretli de alamıyor. Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız." diyerek sonlandırdı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI 9 ARALIK'TA

Asgari Ücret ile ilgili üçüncü toplantı 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Yasa gereği asgari ücretin Aralık ayı içinde belirlenmesi gerekiyor. Taraflar bu yıl ay sonuna kalmadan anlaşmaya varmayı planladıklarını duyurmuştu.

İŞÇİ VE İŞVEREN NE İSTİYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda asgari ücretle ilgili yapılan anketleri paylaşmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3.750-4.000 lira arasında, işveren tarafının ise 3.500-3.750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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