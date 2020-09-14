Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 asgari ücret görüşmeleri başladı mı? 2021 tahmini asgari ücret fiyatı
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Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 asgari ücret görüşmeleri başladı mı? 2021 tahmini asgari ücret fiyatı

Her sene merakla beklenen Asgari ücret zammı önümüzdeki yıl için ne kadar olacak şimdiden merak konusu oldu. Peki gelecek yıl için asgari ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 asgari ücret görüşmeleri başladı mı? 2021 tahmini asgari ücret fiyatı
14.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:01

Asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan birisidir. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki 2021 yılı için de asgari ücrete zam bekleniyor. Peki zam oranı kaç olacak, kaç tl zam gelecek, 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA NE KADAR?

2020 yılı için asgari ücret net olarak 2324 tl 70 kuruş olarak belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı aralık ayında yapılacak olan toplantıda netleşecektir.

2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.

ASGARİ ÜCRET 2020 FİYATLARI

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL

İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL

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