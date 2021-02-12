Asgari ücret 2021 ne kadar? Asgari ücret brüt ne kadar, net ne kadar?

Asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zammın ardından AGİ tutarları da güncellendi. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş oldu. Asgari ücret detayları...

Asgari ücret 2021 ne kadar oldu? Asgari ücret 2021 zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.' dedi. Yeni asgari ücret zammı ile beraber AGİ tutarları da değişti. İşte 2021 bekar, evli, çocuklu işçi AGİ tutarları ve detaylar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2021'de yüzde 21,56 oranında zamlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Brüt asgari ücretin 500 lira 85 kuruşunu SGK primi, 187 lira 82 kuruşunu gelir vergisi, 27 lira 15 kuruşunu damga vergisi, 35 lira 78 kuruşunu işsizlik sigortası primi işçi payı oluşturacak.

Yeni yılda asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş olacak. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından oluşacak.

İŞTE AGİ TUTARLARI

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.

ŞUBAT AYI ASGARİ ÜCRET MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şubat ayında maaş alacakların asgari ücret miktarı değişen 2021 zamlı asgari ücretten olacaktır. AGİ maaşa yansırken, çalışanın maaşı evli, bekar ve çocuk sayısına göre değişecektir.

2020 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL verilmeye başlanacak. İşte 2021 asgari ücret net ve brüt rakamları!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN ALINMAYA BAŞLAYACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısı bitti. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Vatandaşların merak ettiği "2021 yılında asgari ücret zammı ne kadar? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı belli oldu mu " sorularının cevabı geldi.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?



AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapan ve asgari ücret tutarını ayrı olarak almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor... Fakat özel sektörde bazı kurumlar çalışanlarına AGİ ücretini maaş dışında da ödeyebiliyor.

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari ücretle birlikte hesaplanan AGİ, asgari ücretin içinde veriliyor. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak alamaz. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu...

2021 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu konusu oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu aşağıdadır:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Bekar 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışmayan 2 bin 879 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

Evli eşi çalışan 2 bin 825 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bin 865 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 905 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 959 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 13 TL

2020 YILINDA AGİ NE KADARDI?

Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2020 AGİ tablosu aşağıdaki gibidir:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NEDİR, AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i, Üçüncü çocuk için yüzde 10'u, diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

ASGARİ ÜCRETLİ BİR ÇALIŞAN GÜNDE EN ÇOK KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR?

Asgari ücretli bir çalışan bir haftada ne kadar çalışabilir sorusunun cevabı olarak da; asgari ücretli bir çalışan günlük 7,5 saat çalışarak haftanın 6 günü 45 saat çalışabilir.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret bir kişinin hayatını devam ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir işçiye verilen en düşük maaştır.

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

-Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.