Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret brüt - net ne kadar? Asgari ücret belli odu mu?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2021 yılında bir çalışanın alacağı en düşük maaşın belli olacağı görüşmeler önümüzdeki günlerde yapılacak. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret brüt - net ne kadar?

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar ve bunun üzerine zam alan tüm işçiler, asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak.

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret miktarı henüz netleşmedi ancak, çeşitli sivil toplum kuruşlarından teklif açıklamalar yapılamaya başlandı.

İlk çağrı HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil. MHP, İYİ Parti, BBP ve Saadet Partisi'nden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP'DEN "4 BİN TL OLSUN" ÖNERİSİ

İlk çağrı HDP'den geldi. HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil. MHP, İYİ Parti, BBP ve Saadet Partisi'nden de henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

2.500 TL'NİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir. Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.