Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret brüt - net ne kadar?
Asgari ücretle çalışan vatandaşlar ve bunun üzerine zam alan tüm işçiler, asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika bilgisi verdi.
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2021 yılında bir çalışanın alacağı en düşük maaşın belli olacağı görüşmeler önümüzdeki günlerde yapılacak. Önümüzdeki günlerde işçi ve işveren sendikalarının da katılımıyla gerçekleştirilmesi beklenen asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının ardından yeni tutar açıklanacak. İşte süreçle ilgili bilinmesi gereken bazı detaylar…
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?
2021 asgari ücret tutarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara benzer şekilde görüşmelerin gerçekleştirilmesi durumunda aralık ayının ilk haftasında yol haritasının belirlenmesi, ikinci haftasında işveren sendikasının en sahipliğinde ilk toplantının gerçekleşmesi üçüncü haftasında işçi sendikasının ev sahipliğinde toplantının gerçekleşmesi, son haftasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda kararın açıklanması bekleniyor.
Yani 2021 asgari ücret zam oranının aralık ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantının tarihi belli oldu. Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, "2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak" dedi.
ASGARİ ÜCRET BRÜT NET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu. Geçen sene yapılan toplantılarda asgari ücrete yüzde 15,03 oranında artış olmuştu.
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine yıllık enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılması durumunda enflasyon yüzde 12 olarak baz alınırsa 2020 yılında 2 bin 324 lira olan asgari ücretin 2021 yılında 278 liralık zamla birlikte 2 bin 602 lirayı aşacağı tahmin ediliyor.