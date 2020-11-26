Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret brüt - net ne kadar?

Asgari ücretle çalışan vatandaşlar ve bunun üzerine zam alan tüm işçiler, asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, 2021 asgari ücret zam oranı ne kadar? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika bilgisi verdi.