Asgari ücret zammında milyonların beklediği an geldi. Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadı ilk toplantısını yapmak için bir araya geldi. Toplantı hakkında detaylar merak edilirken Asgari ücret 2. toplantı ne zaman araştırıldı. Peki, asgari ücret 2. toplantı ne zaman?

TOPLANTILAR BAŞLADI

Komisyonda bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyonist ortamlarda asgari ücretin en alt düzeyde ücret olmak yerine temel ücret olmasıyla ilgilidir. Türkiye'de asgari ücretle geçinen 6 milyon civarında işçi var. Biz enflasyon ve ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Sendikalar burada, teknik çalışmalar yapacaktır. Ülkenin içindeki enflasyonu, harcama kalemlerini dikkate alarak asgari ücretin toplumda ortalama beklentileri karşılayacak bir oranda belirlenmesidir. Bunun için biz bu çalışmaları etraflıca sürdürdük. İşveren ve emekçilere ulaşıldı." dedi.

"KURDAKİ DALGALANLAMALAR İSTİKRARA KAVUŞACAK ŞEYLER"

Bakan Bilgin konuşmasının devamında, "Türkiye ekonomisi dün rakamlar açıklandı. Üst üste 3 çeyrek büyüme gerçekleştiren bir ekonomi. Büyürken de küçülürken de değişimler ortaya sorun çıkarabilir. Türkiye ekonomisi üst üste 3 çeyrektir büyüyor. Türkiye'deki dinamizmin içinde olanlar var. Türk girişimcisinin uluslararası düzeyde elde ettiği başarı. Türk girişimcisi bu başarının altına imza atmıştır. Bu başarı övünme için söylenen bir şey değil. 220 milyar dolara koşan ihracatla kendisini ispat etmiştir. Türk emeğinin niteliğidir. Mühendisinden işçisine ustadan çırağa kadar emeği var. Asgari ücret bu anlamda önem kazanmaktadır. Düzenlemeler bizim için çok değerli olacaktır. Türkiye ekonomide yaşanan dövizde, kurlarda yaşanan dalgalanmalar belli bir şekilde istikrara kavuşacak şeylerdir. Makro göstergeler onlar değildir. Büyümedir, istihdamdır, kalitedir, sürdürülebilirliğidir, üretim kapasitesinin artışıdır. Döviz önemsiz midir önemlidir ama bu dalgalanmalar makro değişimlere bağlı olarak istikrara kavuştuğu zaman daha da ekonominin gücünü ortaya çıkarak değerlerdir." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ IRGAT: İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Bakan Bilgin'den sonra işçi heyetinin başkanlığını üstlenen TÜRK-İŞ Genel Sekteri Nazmi Irgatsöz aldı. "Artarak devam eden enflasyonla ve dövizdeki yükselmeyle beraber insanların alım gücü düştü." diyen Irgat şöyle devam etti:

"Daha da yoksullaştılar. Bu şartlar asgari ücretteki beklentileri yükseltmiş durumda. Asgari ücret maalesef genel bir yaşam ücreti olarak algılandı. Asgari ücretli çalışan sayısını azaltmak gerekiyor. Bunu yapmak içinse insanların sendikalı olabilecekleri yapıyı oluşturmak gerek. Toplu iş sözleşmesi sayısını artırmamız gerekli. İnsanlar bu hakları kullanamadığı için asgari ücretli çalışmayı kabul etmek zorunda kalıyor. Dünyada ve ülkemizde ucuz emek üzerinde kurgulanmış bir çalışma sistemi var. Küresel ekonomide rekabetin tek yolunu ucuz emekte gördüler. Bunun sonucunu da görüyoruz.

Irgat, bu yıl ilk defa enflasyonun üzerindeki bir artışı işverenlerin de kabul ettiğini belirterek, "Vergi oranlarının indirilmesi konusunda da mutabıkız. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani bir şey düşünemiyoruz." dedi.

TİSK GENEL SEKRETERİ: VERGİ VE SİGORTA PRİM YÜKLERİNİN AZALTILMASINI TALEP EDİYORUZ

Irgat'ın açıklamalarının ardından TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, genel bir değerlendirme yaptı. Toplantıda işveren heyetinin başkanlığını üstlenen Koç, Türkiye'de ve dünyada değişen ekonomik dinamikler olduğunu belirterek, tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini söyledi.

Koç, "Asgari ücret ile medyal ücretler arasındaki farkın hızla kapanması, işgücü piyasalarımızdaki dengeleri olumsuz etkilemektedir. Kayıt dışı istihdamın da yüzde 30'lara yükseldiğini görmekteyiz. Asgari ücret tespitinde; kayıt dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da devam etmesini, istihdamı koruyacak adımlar atılmasını, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BU YIL KARAR ERKEN AÇIKLANACAK

Asgari ücret görüşmelerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Normalde dört kez toplanan komisyon, ay sonunda nihai kararını açıklıyordu. Ancak bu yıl kararın daha erken açıklanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadı kararı erken açıklamak için mutabık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konu hakkında geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Asgari ücrette görüşmeler aralık ayının son haftasına kadar devam ediyor daha sonra rakam açıklanıyordu. Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" demişti.

YÜZDE 30'LUK ZAM BEKLENİYOR

Görüşmelerde enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 19,31 olması bekleniyor. Bu oranın üstüne refah payı da eklenecek. Zam oranının yüzde 25-30 arasında olması bekleniyor. Ancak son dönemde alım gücünün düşmesi nedeniyle yüzde 30'luk zam daha ağır basıyor. Bu orana göre net asgari ücretin 3 bin 673 lira olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 2. toplantısı 7 Aralık'ta 3. toplantı ise 9 Aralık'ta yapıalcak.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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