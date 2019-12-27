Asgari Ücret 2 bin 374 Lira Olarak Açıklandı
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Asgari Ücret 2 bin 374 Lira Olarak Açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı için asgari ücret rakamını 2 bin 374 lira olarak açıkladı ancak bu rakam talep edilmiş 2 bin 578 liradan 204 lira daha düşük olunca işçi sendikaları tepki gösterdi.

27.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 2020 yılı için rakamını 2 bin 374 lira olarak açıkladı ancak bu rakam talep edilmiş 2 bin 578 liradan 204 lira daha düşük olunca işçi sendikaları tepki gösterdi



Haber Videosu

: Asgari Ücret 2 bin 374 Lira Olarak Açıklandı
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