Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun...

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun...
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

 Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

Meclis'te tansiyon hiç düşmüyor! Bu kez kadın vekiller kavga etti

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title