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Asfim Yeniden Faaliyette

Asfim Yeniden Faaliyette
Habermetre - Haberler | Toplum

ASFİM yeniden faaliyettePandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren ASFİM, sporseverleri yeniden ağırlamaya başladı.

ASFİM yeniden faaliyette

Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren ASFİM, sporseverleri yeniden ağırlamaya başladı. Haftanın 6 günü hizmet veren ASFİM'e kayıtlar online yaptırılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor hizmeti Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar hizmet vermeye başladı. ASFİM'den Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri kadınlar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri ise erkekler yararlanabiliyor. ASFİM'e kayıtlar ise HES kodu ile birlikte www. abbsporhizmetleri. org web adresinden online olarak yapılıyor.

5 YILDIZLI KONFOR

Uzman eğitmenler eşliğinde birer saatlik periyotlar halinde saat 09. 00 ile 21. 00 arası hizmet veren ASFİM'de erkekler fitness, kadınlar ise fitness ve reformer pilates yapabiliyor. Vatandaşlar, Konyaaltı, Kepez, Varsak, Elmalı, Kumluca, Manavgat ve Serik'te bulunan ASFİMler'den ücretsiz olarak yararlanabiliyor. 8 haftalık periyotlarla yapılan kayıtların ardından, vatandaşlar 5 yıldız kalitesindeki spor aletlerinden faydalanabiliyor.

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Kaynak: Habermetre

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