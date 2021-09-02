ASFİM'ler günde 2 defa dezenfekte ediliyor
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ASFİM'ler günde 2 defa dezenfekte ediliyor

ASFİM'ler günde 2 defa dezenfekte ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor kursları her yaştan Antalyalıya temiz ve sağlıklı ortamda hizmet sunmaya devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor kursları her yaştan Antalyalıya temiz ve sağlıklı ortamda hizmet sunmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle hijyen kurallarının en üst düzeyde uygulandığı ASFİM kurslarına özellikle kadınlar ilgi gösteriyor.

Hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) kurslar profesyonel eğitmenler eşliğinde veriliyor. ASFİM'lerde 6 yaştan itibaren her yaş Antalyalı'ya ücretsiz spor yapma imkanı sunuluyor.

"HES kodu sorgulanıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM'lerde ikişer aylık dönemler halinde verilen kurslara katılmak isteyenler abb spor hizmetleri internet adresinden online kayıt yaptırabiliyor. Pandemi nedeniyle hijyen koşullarına büyük önem verilirken, kurs merkezlerine giriş öncesinde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere kurs merkezlerinde iki kez dezenfekte işlemi uygulanıyor.

"Eğlenerek spor yapıyorlar"

ASFİM'lerde fitnes, zumba, plates, step aerobik, çocuk cimnastiği, mat plates ve reformer plates grupları yer alıyor. ASFİM'lerde temel cimnastik eğitimi alan 6-8 yaş arası çocuklar da hem eğleniyor hem de spor sayesinde sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam eden ASFİM'lerin ücretsiz spor hizmetinden yararlanan Antalyalılar derslerin verimli ve keyifli geçtiğini belirterek, ASFİM sayesinde sporu eğlenerek yaptıklarını söyledi. - ANTALYA

ASFİM'ler günde 2 defa dezenfekte ediliyor
ASFİM'ler günde 2 defa dezenfekte ediliyor
ASFİM'ler günde 2 defa dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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