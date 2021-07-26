ASFİM'de kurs kayıtları başladı
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ASFİM'de kurs kayıtları başladı

ASFİM'de kurs kayıtları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verilecek fitness kursu kayıtları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri'nde (ASFİM) hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde verilecek fitness kursu kayıtları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, 26 - 31 Temmuz tarihleri arasında yeni dönem kayıtları için internet adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

ASFİM kursları 2 Ağustos'ta başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM'lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, reformer, zumba ve çocuklar için temel cimnastik dersleri verilecek.

Elmalı, Kumluca, Serik, Finike, Gazipaşa, Manavgat, Varsak, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ASFİM'lerde covid-19 önlemleri kapsamında spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler alındı. Girişlerde vatandaşların ateşi ölçülecek ve HES kodu sorgulanacak. Grup değişiminde bir saat ara verilerek salon yeniden dezenfekte edilecek. - ANTALYA

ASFİM'de kurs kayıtları başladı
ASFİM'de kurs kayıtları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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