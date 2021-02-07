ASFAT'ın ürettiği "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" tüm testleri geçti
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ASFAT'ın ürettiği "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" tüm testleri geçti

07.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 07.02.2021 18:52
ASFAT'ın ürettiği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

Paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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