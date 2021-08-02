Asfaltta Son Hız

Asfalt sezonunda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, son bir ayda 9 ayrı bölgede 20 cadde ve sokakta asfalt çalışmasını tamamladı.

Asfalt sezonunda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, son bir ayda 9 ayrı bölgede 20 cadde ve sokakta asfalt çalışmasını tamamladı.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde birçok farklı noktada sürdürdüğü asfalt çalışmalarına yaz ayları ile birlikte hız verdi. Özellikle kent merkezindeki çalışmalarını hızlandıran Çankaya Belediyesi, son bir ayda 9 ayrı bölgede 20 cadde ve sokakta asfalt, kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi ekipleri; İlkadım Mahallesi Efe, Atayolu, Namdar, Dikmenyıldızı Sokakları ile Mimar Caddesi'nde, Emek Mahallesi 19, 22 ve 24'üncü Sokaklarda, Mürsel Uluç Mahallesi 948 ve 978'inci sokaklarda, İleri Mahallesi Dokuz Eylül ve Dedeefendi sokaklarda, Yıldızevler 723 ve 724'üncü sokaklarda, Ümitköy Mahallesi 2434'üncü Sokakta, Çayyolu 2906 Sokakta, Mutlukent Mahallesi 1942 ve 1968'inci sokaklarda ve Öncebeci Mahallesi Samur ve Cevher Sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

2021 sezonunda 39 mahalle, 174 sokakta 145 bin 500 ton asfalt serimi yapmayı planlayan Çankaya Belediyesi, 42 mahalle 116 sokakta ise 40 bin metrekare uzun ömürlü ve dayanıklı asfalt kaldırım çalışması gerçekleştirecek.

Bahane üretmeden tüm birimleriyle çalışmalara hızla devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim Çankayalılara sözümüz var. Onlar bizi verdikleri oylarla ikinci kez ödüllendirdiler. Bizler de onların mutluluğu ve huzuru için elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ekiplerimiz bu yıl da mahalle mahalle sokak sokak çalışmalarını sürdürecek. Yeni yollar, kaldırımlar, merdivenler yapmayı sürdürüyoruz. Çankayamızın çehresini güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre