Asfaltta Son Hız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asfaltta Son Hız

Asfaltta Son Hız
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Asfalt sezonunda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, son bir ayda 9 ayrı bölgede 20 cadde ve sokakta asfalt çalışmasını tamamladı.

Asfalt sezonunda çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, son bir ayda 9 ayrı bölgede 20 cadde ve sokakta asfalt çalışmasını tamamladı.

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde birçok farklı noktada sürdürdüğü asfalt çalışmalarına yaz ayları ile birlikte hız verdi. Özellikle kent merkezindeki çalışmalarını hızlandıran Çankaya Belediyesi, son bir ayda 9 ayrı bölgede 20 cadde ve sokakta asfalt, kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Çankaya Belediyesi ekipleri; İlkadım Mahallesi Efe, Atayolu, Namdar, Dikmenyıldızı Sokakları ile Mimar Caddesi'nde, Emek Mahallesi 19, 22 ve 24'üncü Sokaklarda, Mürsel Uluç Mahallesi 948 ve 978'inci sokaklarda, İleri Mahallesi Dokuz Eylül ve Dedeefendi sokaklarda, Yıldızevler 723 ve 724'üncü sokaklarda, Ümitköy Mahallesi 2434'üncü Sokakta, Çayyolu 2906 Sokakta, Mutlukent Mahallesi 1942 ve 1968'inci sokaklarda ve Öncebeci Mahallesi Samur ve Cevher Sokaklarda asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladı.

2021 sezonunda 39 mahalle, 174 sokakta 145 bin 500 ton asfalt serimi yapmayı planlayan Çankaya Belediyesi, 42 mahalle 116 sokakta ise 40 bin metrekare uzun ömürlü ve dayanıklı asfalt kaldırım çalışması gerçekleştirecek.

Bahane üretmeden tüm birimleriyle çalışmalara hızla devam ettiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim Çankayalılara sözümüz var. Onlar bizi verdikleri oylarla ikinci kez ödüllendirdiler. Bizler de onların mutluluğu ve huzuru için elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Ekiplerimiz bu yıl da mahalle mahalle sokak sokak çalışmalarını sürdürecek. Yeni yollar, kaldırımlar, merdivenler yapmayı sürdürüyoruz. Çankayamızın çehresini güzelleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Yıldız Tilbe Çağatay Akman
Spor Can Bartu Mete Gazoz Rıza Kayaalp Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asfaltta Son Hız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 10:23:28. #1.16#

title