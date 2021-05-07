Asfaltta değil iyilikte yarışıyorlar

"Bursa Toyota Club" çatısı altında bir araya gelen otomobil tutkunları, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

"Bursa Toyota Club" çatısı altında bir araya gelen otomobil tutkunları, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Sosyal medyada yaklaşık 2 yıl önce birkaç kişiyle kurulan, şimdi ise yaklaşık bin kişiye ulaşan kulübün üyeleri, haftada bir gün buluşarak sosyal sorumluluk etkinlikleri planlıyor.

Bu kapsamda 2 sene içinde engellilere akülü araç hediye eden, ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımda bulunan otomobil tutkunları, ramazan ayında da çok sayıda ihtiyaç sahibine kolilerle erzak dağıttı, bu kişilerin kiralarını ve faturalarını ödedi.

Bir mahalle bakkalındaki borç defterini de kapatan kulüp üyeleri yardımlarıyla takdir topluyor.

Grubun başkanı Yasin Altın, AA muhabirine, aşırı hız, tehlikeli araç kullanma, gereksiz modifiye ve ses tesisatı gibi olumsuz baktıkları konulardan uzak durduklarını söyledi.

İnsanlara faydalı işler yapmayı kendilerine amaç edinerek bu yola çıktıklarını belirten Altın şöyle devam etti:

"Amacımız, tamamen araç sevgisi ve elimizden geldiğince insanlara yardım etmekti. Grubu kurduktan birkaç ay sonra bir ilkokula bot, mont ve çeşitli yardımlarda bulunduk. Geçen yıl ramazanda erzak yardımı yaptık. Rehabilitasyon merkezine sandalye yardımında bulunduk. Her yaptığımız yardımın ardından gelen tepkiler bizi daha da motive etti. Grubu kurduğumuzdan beri genç bir engelli kardeşimize akülü araba almayı amaçlamıştık. Kulübümüzün isminin ve logosunun bulunduğu bir atkı yaptırdık. Bunun satışından elde ettiğimiz gelirle bir kardeşimize akülü sandalye almak isterken bir aileye denk geldik. Bu ailenin engelli 2 evladı var. O dönem üyelerimizin büyük gayretiyle 2 kardeşimize akülü sandalye hediye ettik."

"Araç sevgimiz çok ayrı bir şey ama biz evvela insanız"

Altın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor zamanlardan geçildiğini vurguladı.

"Trafikte değil, iyilikte yarışalım" sloganıyla yardımlara devam ettiklerini aktaran Altın, "Trafikte bizim kulübümüzün logosunun olduğu araçların uygunsuz vaziyette görülmemesini hedef kıldık, hep bu amaçla yürüdük." dedi.

Yasin Altın yaptıkları her faaliyetten sonra daha iyisi için çalıştıklarını belirtti.

Kendilerine ulaşan her adresi araştırdıklarını, uygun olduğunu düşündükleri kişilere yardım ettiklerini bildiren Altın, "Araç sevgimiz çok ayrı bir şey ama biz evvela insanız. İyilikte yarışmak istiyoruz. Bizim gibi birçok otomobil grubu var, bunların birçoğuna toplum tarafından farklı gözle bakılıyor. Biz 'otomobil grubu' denilince yaka silkilen değil, tebrik gören bir kulüp olmak istiyoruz. Bugüne kadar bu yolda ilerledik, bundan sonra da böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca