Asfaltta 1 yıllık rekor
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Asfaltta 1 yıllık rekor

29.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:59
Asfaltta 1 yıllık rekor

İlçenin alt yapı ve üst yapı alanında kusursuz olması için dört koldan çalışan Mamak Belediyesi, altyapı çalışmalarında her yıl kendi rekorunu kırıyor.

İlçenin alt yapı ve üst yapı alanında kusursuz olması için dört koldan çalışan Mamak Belediyesi, altyapı çalışmalarında her yıl kendi rekorunu kırıyor.

İlçede havaların durumuna göre asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mamak'ta 1 yılda 91 bin 963.923 kg asfalt serimi gerçekleştirdi. İlçenin her geçen gün büyürken hizmet beklentisinin de arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bölgenin gelişme sürecinde alt yapı çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "İlçemiz büyüyüp, geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da genişliyor. Yeni yaşam alanları oluştururken bir taraftan bozulan yollarımızı onarıyor, bir taraftan da asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışarak hizmette mesai kavramının olmadığını gösteriyor" dedi.

Alt yapı atağı

İmar çalışmaları tamamlanan mahallelerde yolları kısa zamanda açan ve asfalt çalışmasını yapan Mamak Belediyesi, her açılan yolla birlikte yapılaşmayı da hızlandırıyor. Bölgedeki sokakları tek tek gezerek ihtiyaçları tespit eden ekipler, geçtiğimiz yıl Ocak ayından itibaren 91.963.923 kg asfalt, 43.200 metre bordür, 8810 metre imarlı yol açımı, 26 bin 470 metre malzemeli yol bakımı, 29.981 metrekare tretuvar yapımı, 1513 metrekare istinat duvarı, 773 metre merdiven yapımı gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarının aciliyet sırasına göre belirlenen programlar dahilinde sürdürüldüğünü belirten Başkan Köse, belediyecilik hizmetlerini ilçenin her köşesine yayarak ihtiyaçların giderildiğini kaydetti. Kazım Orbay, Durali Alıç, Yeşilbayır ve Yeni Bayındır Mahallelerinde çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

Asfaltta 1 yıllık rekor
Asfaltta 1 yıllık rekor
Asfaltta 1 yıllık rekor
Asfaltta 1 yıllık rekor
Asfaltta 1 yıllık rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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