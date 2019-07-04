Asfaltları Ağlatacağımız Grid'in Çıkış Tarihi Ertelendi

E3 2019 etkinliklerinde Codemasters tarafından tanıtımı yapılan "Grid" isimli yarış oyununun piyasaya çıkış tarihi ertelendi. Erteleme kararı geliştirici şirketin internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Codemasters Grid'in çıkış tarihini eylül ayı olarak ilan etmişti ancak şirket şimdi, oyunu ekim ayında piyasaya süreceğini duyururken bunun oyunun geliştirilmesiyle ilgisinin olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada oyunun tanıtılmasından beri kendileriyle heyecanlarını paylaşan oyunculara teşekkür edilirken, bu ertelemenin oyuna daha fazla yenilik eklemek için yapıldığı ifade edildi.

Oyunun erken erişim imkanınında sunulduğu Ultimate Edition sürümünü almış olan kullanıcılar ise oyunu 8 Ekim itibarıyla oynamaya başlayabilecekler.