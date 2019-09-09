Asfaltlama çalışmaları sürüyor

09.09.2019 14:42

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar -Söğütlüdere mesire alanının 4 kilometrelik asfaltlama çalışmaları tamamlanırken,. Şıhlar Mahallesi, Mehmet Şanlı Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde asfalt yama, kaldırım tamiratı ve yeni kaldırım çalışmaları devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA