Asfaltlama çalışmaları sürüyor

Asfaltlama çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

09.09.2019 14:42
Asfaltlama çalışmaları sürüyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Akpınar -Söğütlüdere mesire alanının 4 kilometrelik asfaltlama çalışmaları tamamlanırken,. Şıhlar Mahallesi, Mehmet Şanlı Mahallesi, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde asfalt yama, kaldırım tamiratı ve yeni kaldırım çalışmaları devam ediyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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