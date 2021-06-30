Asfaltlama çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Asfaltlama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında son olarak yeni sanayi bölgesindeki asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Mevsimsel olarak gerçekleşen sıcak ve soğuk hava değişimleri, yağışlar ve tonajlı araç geçişleri ile bozularak deforme olan yeni sanayi sokakları altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfaltla buluşturularak yeniden düzenleniyor. Serilen sıfır asfaltla birlikte söz konusu cadde ve sokaklar daha kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşurken, araç sürücüleri yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve ekibine teşekkür ettiler. - BİLECİK

Asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Asfaltlama çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:41:30. #1.15#

title