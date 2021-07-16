Asfaltlama çalışmaları başladı
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Asfaltlama çalışmaları başladı

Asfaltlama çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve bölgesel asfaltlama ile yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ihtiyaç görülen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve bölgesel asfaltlama ile yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları kapsamında son olarak 4 Eylül Mahallesi 887, 888 ve 886 sokaklara sıcak asfaltla buluşturularak, yeniden düzenleniyor. Ekipler tarafından ayrıca Ahmet Haşim Caddesi ve 889 Sokakta gerekli zemin düzenlemeleri yapılarak bölgesel asfaltlama çalışması yapılıyor. Çeşitli nedenlerle deforme olan cadde ve sokaklar yapılan asfaltlama çalışmaları ile daha düzgün ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Çalışmalar yaz mevsimi ile birlikte hız kazanırken, ilçe genelinde belirlenen noktalarda devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

Asfaltlama çalışmaları başladı
Asfaltlama çalışmaları başladı
Asfaltlama çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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