Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü
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Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü

Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de bazı sokaklarda asfaltın çökmesi sonucu oluşan derin çukurlar nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken mahalleliler adeta canından bezdi.

Eskişehir'de bazı sokaklarda asfaltın çökmesi sonucu oluşan derin çukurlar nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken mahalleliler adeta canından bezdi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi Çiçeklibahçe ve Sakarkaya sokaklarda asfaltın çökmesi nedeniyle büyük çukurlar

oluştu. Yollarda araçlarla ilerlemek için adeta savaş veren mahalleliler, sokakların uzun süredir bu halde olduğunu belirtti. Sokakların bazı yerlerinde 15 santimetrelik çukurlar sürücülerin korkulu rüyası olurken, bazı mahalleliler araçlarında maddi hasar meydana geldiğini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü
Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü
Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü
Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü
Asfaltın çöktüğü sokaklar savaş alanına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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