Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov
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Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov

Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan organizasyonun Türkiye Finali heyecanı Bursa'da yaşandı.

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan organizasyonun Türkiye Finali heyecanı Bursa'da yaşandı. 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 yarışçı, Bursa Yunuseli Havalimanı'nda şampiyonluk için mücadele etti. Yarışçıların güçlü otomobillerle hem zirve mücadelesi verdiği hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattığı final sonunda Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı.

Dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift, üçüncü kez Türkiye'ye geldi.

Bursa'da gerçekleştirilen Drift Türkiye Finali'nde mutlu sona ulaşan Berfu Tutumlu Türkiye'nin en iyi drift pilotu oldu. Red Bull Car Park Drift'te 2021 sezonundaki yedinci yarışı olan Türkiye Finali'nde birbirinden hızlı 23 yarışçı, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı bir zirve mücadelesi vererek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yüksek aksiyonlu mücadele sonunda zafere ulaşan Tutumlu, Kasım ayında Mısır'da gerçekleştirilecek Drift Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Dünya Superbike Şampiyonası'nda liderliği elinde tutan Toprak Razgatlıoğlu'nun da jüride yer aldığı yarışta Levent Enön ikinci, Ege Bilaloğlu da üçüncü oldu.

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleştirilen Drift Türkiye Finali'nde, yarış direktörü ve ünlü Sporcu Abdo Feghali de nefes kesen bir şov sürüşü gerçekleştirdi. Falken lastiklerinin kullanıldığı aracıyla seyircileri etkileyen bir sürüş yapan Feghali "Türkiye'de yine harika bir organizasyona imza attık. Türkiye gerçek bir drift ülkesi. Dünya Finali'nde buna şahit olmuştum. Şimdi bu gerçeği bir kez daha gördüm. Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Burada şampiyon olan Berfu Tutumlu'nun Dünya Finali'nde de şampiyonluk için ciddi bir şansı var. Katılan, sıcak havaya rağmen bizi yalnız bırakmayarak yarışı izleyen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye'nin en iyi drift pilotunun belirleneceği mücadele öncesinde düzenlenen Drift Akademi'de başarılı olan 5 pilot, finallerde yer aldı. Red Bull Car Park Drift formatının fikir babası Abdo Feghali'den drift sporun incelikleri konusunda eğitim alan ve gerçekleştirilen yarışta ilk 5'e giren Ahmet Parlatan, Ersan Şahinkır, Asaf Akyol, Çağatay Arıca ve Farnoush Rezaei Türkiye Finali'nde de boy gösterdi.

Nefeslerini tutarak yarışmayı izleyen vatandaşlar, duygularını anlatmakta zorlandı. - BURSA

Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov
Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov
Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov
Asfaltı ağlattılar...Bursa'da nefes kesen drift şov

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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